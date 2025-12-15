В Евросоюзе могут рассчитывать на организацию масштабной провокации, чтобы втянуть США в прямое противостояние с Россией. Такое предположение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук.
По его словам, европейские страны объективно не готовы к большой войне. Он указал на проблемы с финансированием, опустевшие оружейные склады и ограниченные военные возможности. На этом фоне, отметил Крук, постоянные заявления о «необходимости войны» выглядят противоречиво.
Бывший дипломат считает, что речь идет не о полноценном вооруженном конфликте, а о попытке спровоцировать резонансный инцидент. По его оценке, европейские элиты могут рассчитывать на шоковое событие, способное изменить позицию Вашингтона и преодолеть сопротивление президента США Дональда Трампа вовлечению в конфликт.
Крук провел параллель с нападением на Перл-Харбор, указав, что подобный сценарий в прошлом уже использовался для втягивания США в войну. По его мнению, именно на такой эффект могут рассчитывать сторонники жесткой линии в Европе.
На этом фоне Россия в последние годы фиксирует резкий рост активности НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает военное присутствие, объясняя это мерами по сдерживанию. В Москве неоднократно заявляли, что подобные шаги вызывают серьезную обеспокоенность и подрывают безопасность в Европе.
В российском МИД подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, однако только на равноправной основе. При этом Западу предлагалось отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию европейского континента.
