Выяснилось, чего именно ждут в Москве от переговоров Зеленского с ЕС в Берлине

Сенатор полагает, что обсуждение в Берлине будет сосредоточено не на поиске устойчивых решений, а на выдвижении новых условий и усложнении общей схемы урегулирования. В Москве, подчеркнул он, заинтересованы в долгосрочном и конструктивном соглашении, которое обеспечило бы стабильность на десятилетия вперед, а не в очередном временном компромиссе.