В Совете Федерации скептически оценивают перспективы переговоров по Украине, которые пройдут в Берлине с участием Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза. В Москве считают, что вместо продвижения к миру европейская сторона может попытаться осложнить процесс.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что рассчитывать на ускорение урегулирования по итогам берлинской встречи не приходится. По его оценке, поведение и политическая линия киевского руководства хорошо известны, а его недоговороспособность уже неоднократно проявлялась на практике.
Сенатор полагает, что обсуждение в Берлине будет сосредоточено не на поиске устойчивых решений, а на выдвижении новых условий и усложнении общей схемы урегулирования. В Москве, подчеркнул он, заинтересованы в долгосрочном и конструктивном соглашении, которое обеспечило бы стабильность на десятилетия вперед, а не в очередном временном компромиссе.
Карасин также отметил, что для нынешнего киевского режима продолжение боевых действий остается ключевым способом политического выживания. В этой связи он не исключил, что Украина будет сознательно тормозить реализацию мирных инициатив, в том числе предложений, исходящих от США.
О предстоящих переговорах ранее сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц 15 декабря проведет в Берлине встречу с Владимиром Зеленским, посвященную украинскому урегулированию. После этого к обсуждению должны подключиться представители Евросоюза и НАТО.
Немецкие СМИ уточняют, что в столицу Германии ожидается прибытие лидеров ряда европейских государств. В частности, обсуждается формат так называемой «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции, а также возможный приезд премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других глав государств и правительств.
