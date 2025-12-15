Ричмонд
Писториус назвал переговоры по Украине с участием США неубедительными

Переговорный формат по Украине, в котором участвуют американские посредники — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — вызывает сомнения в своей эффективности. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF.

Источник: Life.ru

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — отметил Писториус. Тем не менее, визит американцев в Берлин он считает позитивным шагом.

Что касается позиции Москвы, глава Минобороны Германии выражает осторожность. По его мнению, исход переговоров может закончиться без результатов.

Напомним, в Берлине закончилась встреча делегаций США и Украины. Длительность переговоров составила около пяти часов. Они продолжатся 15 декабря, к консультациям планируют присоединиться ряд руководителей стран Европейского союза и НАТО. Также прорабатывается возможность проведения переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше