Стало известно, что Россия усилила «Герани» двойной боевой частью

При этом прежняя боевая часть была сохранена в корпусе аппарата, за счет чего общая масса заряда увеличилась до 90 кг. Нововведение сопровождалось снижением дальности полета беспилотника — с 1800 до примерно 1200 км. Однако увеличение мощности боевой части, как отмечалось, компенсировало этот фактор за счет более разрушительного воздействия на цели.