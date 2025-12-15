Ричмонд
На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

Проведение переговоров по урегулированию ситуации на Украине без учёта позиции России эксперт назвал имитацией дипломатии. Своё мнение британский военный аналитик Александр Меркурис озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

«Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу/ Никто из европейских лидеров не проявляет никакого желания ехать в Москву на встречу с Путиным, Лавровым и Ушаковым, чтобы понять, о чем думают русские, и приблизиться к компромиссу. Но у нас есть цирк, этот бродячий цирк европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом, думая, что добиваются прогресса», — заявил аналитик.

Меркурис отметил, что примером бутафорской дипломатии служит позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он делает заявления о готовности к диалогу, но фактически не предпринимает шагов к урегулированию. Эксперт подчеркнул, что бывший комик «вообще не собирается сдвинуться ни на дюйм».

Ранее сообщалось, что делегации США и Украины «достигли значительного прогресса в переговорах в Берлине». Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что стороны провели углублённые обсуждения по 20-пунктному плану урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Встречи продолжатся 15 декабря с участием канцлера Германии Фридриха Мерца и руководителей стран ЕС и НАТО. Рассматривается формат «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции, конкретные детали пока не раскрываются.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

