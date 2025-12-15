На Сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, личный состав данного подразделения проходил обучение на территории Польши.
По информации собеседника агентства, в районе дислокации бригады усилены меры по поддержанию порядка: действует увеличенное количество патрулей военной службы правопорядка, задачей которых является предотвращение возможных случаев дезертирства.
Ранее сообщалось, что российские Су-34 впервые с начала СВО нанесли бомбовый удар по Одесской области.
