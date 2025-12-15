Боец Персей сообщил о снижении активности FPV-дронов ВСУ в Сумской области

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всем военнослужащим, защищающим Россию, и их семьям следует обеспечить равную поддержку, независимо от формального статуса проводимой операции. Внимание главы государства обратили на разницу в мерах поддержки для участников СВО и контрактников, участвующих в контртеррористической операции в приграничных областях. Путин подчеркнул, что боевые действия в зоне СВО и в зоне КТО по своей сути не отличаются, и этот принцип должен лежать в основе социальной политики. Вместе с тем российский лидер поручил правительству и своей администрации оперативно устранить существующие несоответствия.