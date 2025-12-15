Начата спецоперация против террористов после атаки на патруль в Пальмире

Силы безопасности переходного правительства Сирии начали масштабную операцию против боевиков террористической группировки в провинции Хомс и районах Сирийской пустыни. Поводом стало нападение на совместный сирийско-американский патруль в Пальмире.
Как сообщил сирийский телеканал «Аль-Ихбария», операция направлена против связанных с террористами вооруженных групп, которые скрываются в восточных и юго-восточных районах страны. По словам представителя сил безопасности Али ас-Суфи, основные действия сосредоточены в пустынной местности, где боевики используют труднодоступный рельеф для укрытия и передвижения.
Параллельно, по данным другого сирийского телеканала, возглавляемая США коалиция начала собственную кампанию задержаний в Пальмире и ее окрестностях. Эти меры стали прямой реакцией на недавний инцидент со стрельбой.
Нападение произошло в субботу. Вооруженный мужчина открыл огонь по совместному патрулю. В результате были убиты двое военнослужащих США и один американский переводчик из числа гражданских. Тела погибших эвакуировали на вертолетах на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф, расположенном примерно в 250 км от Дамаска.
В МВД Сирии сообщили, что нападавший являлся сотрудником сил безопасности, однако командных должностей не занимал. Его ликвидировали в ходе перестрелки. Следственные органы устанавливают, действовал ли он по прямому заданию террористов или придерживался радикальной идеологии самостоятельно.
