ВСУ использовали церковь в Курской области как укреплённый пункт

«Крайний населённый пункт, где я выполнял задачу, — это Гоголевка. Там до границы (c Украиной. — Прим. Life.ru) оставалось километра три. У меня стояла задача — церковь. Противник по церкви… Я не знаю, гады они, просто по церкви стреляли со всего, что можно. Мы церковь отбили, противника выбили. В церкви у них солдаты ВСУ сидели, там они укреплялись. Там до трёх боевиков ВСУ было», — отметил командир.