82-летний экс-глава ПФР Нижневартовска встретит Новый год под домашним арестом

Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-главе ПФР Юрию Гончаруку.
Экс-глава Нижневартовского отделения Пенсионного фонда России (ХМАО) Юрий Гончарук, которому исполнилось 82, встретит Новый год под домашним арестом. Басманный суд Москвы снова продлил ему меру пресечения.
«О продлении срока домашнего ареста (п. 2 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ч.2 ст. 107 УПК РФ). Удовлетворено, вступило в законную силу», — указано на сайте суда.
По данным источников URA.RU, Гончарука обвиняют в покушении на убийство первого мэра Нижневартовска Юрий Тимошкова. Дело связывают с громким расследований преступлений силовиков, известных как «банда Христева», которым вменяют более 30 эпизодов похищений и убийств людей.
Ранее URA.RU писало, что весной 2025 ключевых свидетелей по делу Тимошкова передопросили. Им задавали вопросы о возможном участии в покушениях Гончарука, который был его основным конкурентом на выборах мэра. Экс-главу ПФР судили за взятку, но отделался штрафом в 7,5 миллионов рублей из-за преклонного возраста.