82-летний экс-глава ПФР Нижневартовска встретит Новый год под домашним арестом

Ранее URA.RU писало, что весной 2025 ключевых свидетелей по делу Тимошкова передопросили. Им задавали вопросы о возможном участии в покушениях Гончарука, который был его основным конкурентом на выборах мэра. Экс-главу ПФР судили за взятку, но отделался штрафом в 7,5 миллионов рублей из-за преклонного возраста.