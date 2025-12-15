Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как сообщалось ранее, российские военные за ночь уничтожили около 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Также в ночь на 15 декабря мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об отражении атаки беспилотников над территорией Железнодорожного района города. По предварительным данным, пострадавших нет, на места падения фрагментов прибыли оперативные службы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти и силовые структуры примут все необходимые меры, чтобы вражеские беспилотники не достигали территории России, в том числе Чеченской Республики, подчеркнув во время прямой линии с гражданами, что военнослужащие круглосуточно обеспечивают безопасность мирных жителей.