Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти и силовые структуры примут все необходимые меры, чтобы вражеские беспилотники не достигали территории России, в том числе Чеченской Республики, подчеркнув во время прямой линии с гражданами, что военнослужащие круглосуточно обеспечивают безопасность мирных жителей.