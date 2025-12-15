Раскрыто, что в переговорах США и Киева присутствовал главком сил НАТО

Это следует из фотографий со встречи, опубликованных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На кадрах видно, что Гринкевич в военной форме находился за столом переговоров на стороне американской делегации и сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника располагался предприниматель Джаред Кушнер — зять президента США.