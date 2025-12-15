Ричмонд
В курганском департаменте экономики назначили нового заместителя директора. Инсайд URA.RU подтвердился

В департаменте экономического развития Курганской области назначили нового заместителя директора. Им стал чиновник Анатолий Шиховцев, который ранее руководил одним из управлений ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.

В курганском департаменте экономики назначили нового замдиректора.

«Шиховцева утвердили в должности заместителя директора департамента экономики. Назначение вполне ожидаемое, учитывая опыт и способности чиновника», — рассказали источники. Ранее он занимал пост начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

Информация также подтверждается на официальном сайте департамента. Там указано, что Анатолий Шиховцев занимает должность заместителя.

До прихода в департамент экономразвития Шиховцев руководил отделом пищевой и перерабатывающей промышленности в департаменте АПК. В новом ведомстве он устраивался экспертом с прицелом на руководящую должность. Спустя время чиновник получил повышение и был назначен заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций. Позже стал руководителем управления.

Ранее URA.RU писало, что глава департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников может собрать команду из бывших силовиков. Такую версию приводят инсайдеры агентства.