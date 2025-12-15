В курганском департаменте экономики назначили нового заместителя директора. Инсайд URA.RU подтвердился

В курганском департаменте экономики назначили нового замдиректора.
В департаменте экономического развития Курганской области назначили нового заместителя директора. Им стал чиновник Анатолий Шиховцев, который ранее руководил одним из управлений ведомства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Шиховцева утвердили в должности заместителя директора департамента экономики. Назначение вполне ожидаемое, учитывая опыт и способности чиновника», — рассказали источники. Ранее он занимал пост начальника управления развития рыночной инфраструктуры.
Информация также подтверждается на официальном сайте департамента. Там указано, что Анатолий Шиховцев занимает должность заместителя.
До прихода в департамент экономразвития Шиховцев руководил отделом пищевой и перерабатывающей промышленности в департаменте АПК. В новом ведомстве он устраивался экспертом с прицелом на руководящую должность. Спустя время чиновник получил повышение и был назначен заместителем начальника управления развития рыночной инфраструктуры — начальником отдела развития предпринимательства и инноваций. Позже стал руководителем управления.
