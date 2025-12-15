Сержант Вооружённых сил России Лацвик уничтожил из гранатомёта танк ВСУ

Гранатомётчик мотострелкового подразделения обнаружил танк, направлявшийся к российским позициям, и поразил его из оружия. Кроме того, в ведомстве отметили старшего сержанта Вадима Шипачёва, который в ходе обеспечения ремонта российской техники отразил атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он лично уничтожил несколько БПЛА.
Ранее стало известно, что в Сумской области Вооружённые силы Украины значительно сократили использование FPV-дронов. По словам военнослужащего мотострелковой бригады, противник стал намного реже применять так называемые «птички». Артиллерийские обстрелы также носят единичный характер, что ощущается на передовой.
