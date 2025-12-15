Российские военные полностью уничтожили штурмовую группу 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины в лесу западнее Лимана Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
По словам собеседника агентства, ликвидация подразделения произошла в результате комплексного огневого поражения. Он уточнил, что вражеская штурмовая группа была уничтожена полностью.
Ранее в российских силовых структурах неоднократно сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ продолжают отступать с занимаемых позиций, неся значительные потери в живой силе.
В ноябре также отмечалось, что военнослужащие этой бригады массово сдаются в плен. По данным силовиков, часть бойцов при этом пыталась скрыться, выдавая себя за мирных жителей.
Ранее министерство обороны России опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Варваровка в Запорожской области, на которых показан военнослужащий ВС РФ с российским триколором, проходящий по улицам села, а также работа артиллерии и применение беспилотников по военной технике противника; в ведомстве заявили, что в ходе боёв были уничтожены живая сила, более 12 единиц техники и свыше 70 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга».