ВС России уничтожили штурмовую группу 57-й бригады ВСУ под Лиманом

Ранее министерство обороны России опубликовало видеокадры освобождения населённого пункта Варваровка в Запорожской области, на которых показан военнослужащий ВС РФ с российским триколором, проходящий по улицам села, а также работа артиллерии и применение беспилотников по военной технике противника; в ведомстве заявили, что в ходе боёв были уничтожены живая сила, более 12 единиц техники и свыше 70 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга».