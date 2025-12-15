Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности

Поправками предусматривается, что к другим экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности относится:
деятельность военных и оборонных объектов: арсеналы и базы хранения горючего и смазочных материалов вместимостью в 200 тысяч тонн и более, взрывчатых веществ, боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.
Как и ранее, в этот список входят:
деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;производство генетически модифицированных организмов;деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.
Кроме того, перечень содержит виды деятельности по следующим направлениям:
использование земель и недр;использование водных ресурсов;осуществление нефтяных операций;металлургическое производство;использование атомной и тепловой энергии;воздействие на атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли;обращение с опасными отходами.
Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.