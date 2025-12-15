Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности

деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;производство генетически модифицированных организмов;деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.