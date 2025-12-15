Ричмонд
Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 8 декабря 2025 года внес поправки в Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Поправками предусматривается, что к другим экологически опасным видам хозяйственной и иной деятельности относится:

деятельность военных и оборонных объектов: арсеналы и базы хранения горючего и смазочных материалов вместимостью в 200 тысяч тонн и более, взрывчатых веществ, боеприпасов и сильнодействующих ядовитых веществ.

Как и ранее, в этот список входят:

деятельность, связанная с производством, реализацией, применением и обезвреживанием химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду;аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности;производство генетически модифицированных организмов;деятельность, связанная с микробиологическим производством, включая обращение и обезвреживание микроорганизмов.

Кроме того, перечень содержит виды деятельности по следующим направлениям:

использование земель и недр;использование водных ресурсов;осуществление нефтяных операций;металлургическое производство;использование атомной и тепловой энергии;воздействие на атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли;обращение с опасными отходами.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2025 года.