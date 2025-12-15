Глава Минобороны ФРГ счел неубедительными переговоры по Украине с участием США

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — сказал Писториус в эфире канала ZDF (цитата по Lenta.ru).
Министр обороны скептически отнесся к готовности России к мирному урегулированию, но выразил надежду, что в этот раз будет «другой результат».
Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине рассказал, что Вашингтон и Киев достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана. Стороны рассматривали документ из 20 пунктов, их подробности чиновник не привел. Встреча продлилась более пяти часов, в ней также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.