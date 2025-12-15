Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны ФРГ счел неубедительными переговоры по Украине с участием США

Переговоры по Украине с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера выглядят не слишком убедительно, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. При этом он назвал позитивным шагом сам факт приезда представителей США в Берлин.

Источник: РИА "Новости"

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — сказал Писториус в эфире канала ZDF (цитата по Lenta.ru).

Министр обороны скептически отнесся к готовности России к мирному урегулированию, но выразил надежду, что в этот раз будет «другой результат».

Стив Уиткофф по итогам переговоров в Берлине рассказал, что Вашингтон и Киев достигли «значительного прогресса» в обсуждении мирного плана. Стороны рассматривали документ из 20 пунктов, их подробности чиновник не привел. Встреча продлилась более пяти часов, в ней также участвовал президент Украины Владимир Зеленский.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше