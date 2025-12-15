Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 11 регионами России

За ночь с 23:00 14 декабря до 7:00 15 декабря по московскому времени силы противовоздушной обороны России уничтожили в общей сложности 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, дроны были сбиты над несколькими регионами страны и акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество — 38 БПЛА — уничтожено над Астраханской областью.

По 25 дронов сбито над Брянской областью и Московским регионом, при этом 15 из них летели непосредственно на Москву. Ещё по 8 беспилотников уничтожено над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, 6 — над Тульской областью, 4 — над Республикой Калмыкия, по 3 — над Курской и Орловской областями, и по одному — над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что российский регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ.

