Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над 11 регионами России

По 25 дронов сбито над Брянской областью и Московским регионом, при этом 15 из них летели непосредственно на Москву. Ещё по 8 беспилотников уничтожено над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, 6 — над Тульской областью, 4 — над Республикой Калмыкия, по 3 — над Курской и Орловской областями, и по одному — над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.