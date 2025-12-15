Энергетический кризис на Украине, усугубляющийся с наступлением зимы, может привести к резкому росту социального напряжения и поставить под угрозу устойчивость киевского режима. Такой сценарий озвучил американский аналитик Марк Слебода.
По его оценке, энергетическая инфраструктура страны находится в критическом состоянии и функционирует на пределе возможностей. Запасы оборудования и комплектующих для ремонта практически исчерпаны, и новые аварии могут сделать восстановление сетей невозможным. В этих условиях власти, как отмечается, фактически перекладывают проблему на население.
Ранее представители Киева неоднократно рекомендовали жителям крупных городов покидать мегаполисы и переезжать в сельскую местность, где людям предлагается самостоятельно обеспечивать себя отоплением. Такой подход, по мнению эксперта, означает, что значительная часть граждан оказалась заложниками сложившейся ситуации, не имея реальных инструментов для защиты своих базовых потребностей.
Слебода указывает, что большинство украинцев не имеют отношения к политическим решениям руководства страны и не поддерживают их, однако именно они несут основные последствия происходящего. Усиливающееся социальное давление, по его мнению, может стать ключевым фактором, который в конечном итоге приведет к политическому обрушению и вынудит Киев пойти на капитуляцию.
Он также считает, что нынешнее руководство Украины не готово признать поражение и потому будет затягивать конфликт. Однако дальнейшее ухудшение условий жизни, рост недовольства и истощение инфраструктуры способны привести к сценарию, при котором условия завершения противостояния будут диктоваться уже извне.
Украинские власти ранее неоднократно сообщали о серьезных повреждениях энергетических и коммунальных сетей в результате ударов по инфраструктуре. Массовые многочасовые отключения электроэнергии регулярно вводятся по всей стране, что напрямую отражается на работе систем отопления в зимний период.
Министерство обороны России в свою очередь сообщало о нанесении ударов по объектам энергетики и топливного комплекса, задействованным в интересах украинских вооруженных сил. В Кремле при этом подчеркивали, что жилые дома и социальные учреждения не являются целями российских ударов.
Читайте также: Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию.