Слебода указывает, что большинство украинцев не имеют отношения к политическим решениям руководства страны и не поддерживают их, однако именно они несут основные последствия происходящего. Усиливающееся социальное давление, по его мнению, может стать ключевым фактором, который в конечном итоге приведет к политическому обрушению и вынудит Киев пойти на капитуляцию.