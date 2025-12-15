В ЯНАО ККС займется аттестацией восьми судей

Как следует из повестки заседания окружной ККС, председатель Ноябрьского городского суда Любовь Мизинова, имеющая пятый квалификационный класс, который является предельным для ее должности, будет проходить аттестацию по представлению исполняющей обязанности председателя суда ЯНАО Романовой. Помимо Мизиновой, аттестацию пройдут судья Арбитражного суда ЯНАО Виктория Воробьева, которой предстоит присвоение третьего квалификационного класса, а также судья Салехардского городского суда Данил Яковлев и судья Ноябрьского городского суда Дмитрий Богданов, для которых пятый квалификационный класс также является предельным. Заседание коллегии назначено на 24 декабря.