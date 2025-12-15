В ЯНАО ККС займется аттестацией восьми судей

Заседание ККС назначено на 24 декабря.
В Салехарде Квалификационная коллегия судей (ККС) ЯНАО проведет очередное заседание 24 декабря, где рассмотрит вопросы аттестации и присвоения квалификационных классов восьми судьям региона. Об этом сообщается на официальном сайте ККС ЯНАО. В числе кандидатов на аттестацию — председатель Ноябрьского городского суда Любовь Мизинова.
Как следует из повестки заседания окружной ККС, председатель Ноябрьского городского суда Любовь Мизинова, имеющая пятый квалификационный класс, который является предельным для ее должности, будет проходить аттестацию по представлению исполняющей обязанности председателя суда ЯНАО Романовой. Помимо Мизиновой, аттестацию пройдут судья Арбитражного суда ЯНАО Виктория Воробьева, которой предстоит присвоение третьего квалификационного класса, а также судья Салехардского городского суда Данил Яковлев и судья Ноябрьского городского суда Дмитрий Богданов, для которых пятый квалификационный класс также является предельным. Заседание коллегии назначено на 24 декабря.
Также ККС рассмотрит присвоение шестого квалификационного класса судье Тазовского районного суда Надежде Елисеевой, седьмого квалификационного класса мировому судье судебного участка № 3 судебного района Ноябрьского городского суда Андрею Миронову, а также девятых квалификационных классов мировым судьям Екатерине Геслер (судебный участок № 4 Ноябрьского городского суда) и Люции Хабибуллиной (судебный участок № 3 Лабытнангского городского суда).
Ранее Указом Президента России Владимира Путина на ряд ключевых судейских должностей в стране назначены новые сотрудники. В числе прочих заместителем председателя Ноябрьского городского суда ЯНАО стал Артем Долгов.