Освобождённых белорусских политзаключённых пять раз спросили о СВО

Белорусских политзаключённых, освобождённых 13 декабря, несколько раз спрашивали о специальной военной операции на пресс-конференции в Чернигове. Информацию об этом приводит издание «Хартия-97».

Источник: Life.ru

«Может ли кто-то другой на него ответить?» — сказала лидер протестов 2020 года Мария Колесникова, избегая прямого комментария на первый вопрос о СВО.

Оппозиционер Виктор Бабарико отметил, что не располагает достаточной информацией для оценки событий.

По данным «Хартии-97», вопросы о СВО стали ключевыми на пресс-конференции, однако освобождённые предпочли не давать конкретных ответов. Мария Колесникова и Виктор Бабарико входят в список из 123 политзаключённых, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова занимается вопросами репатриации граждан, подвергшихся преследованиям на Украине. Она отметила, что в её поле зрения находятся более 70 граждан России и свыше 400 граждан Украины, пострадавших за пророссийскую позицию. Среди них — священники, журналисты, правозащитники и обычные гражданские лица. Москалькова сообщила, что единичные возвращения уже происходят, однако договориться о масштабной репатриации пока не удаётся.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

