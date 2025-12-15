Освобождённых белорусских политзаключённых пять раз спросили о СВО

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова занимается вопросами репатриации граждан, подвергшихся преследованиям на Украине. Она отметила, что в её поле зрения находятся более 70 граждан России и свыше 400 граждан Украины, пострадавших за пророссийскую позицию. Среди них — священники, журналисты, правозащитники и обычные гражданские лица. Москалькова сообщила, что единичные возвращения уже происходят, однако договориться о масштабной репатриации пока не удаётся.