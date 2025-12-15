Ричмонд
Над регионами России сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1391-й

Над регионами России ночью уничтожили 130 беспилотников ВСУ. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально. Главы МИД стран — членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в Брюсселе 15 декабря помощь Украине и новые санкции против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:14 В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер», сообщила авиагавань.

8:10 Командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на Харьковском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:05 Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят на своем последнем в этом году заседании в Брюсселе 15 декабря помощь Украине, новые санкции против России, а также Ближний Восток и Китай, пишет РИА Новости.

8:04 ❗Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал переговорах делегаций США и Украины в Берлине, пишет РИА Новости.

8:03 ~Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально~, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

8:02 ?Над регионами России ночью уничтожили 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Астраханской областью сбили 38 БПЛА, над Брянской — 25, над Московской — 25 (в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву), над Белгородской, Ростовской и Калужской — по восемь, над Тульской — шесть, над Калмыкией — четыре, над Курской и Орловской — по три, над Рязанской и Каспийским морем — по одному.

8:00 Сегодня 1391-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

