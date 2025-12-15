Над регионами России сбили 130 БПЛА. Военная операция, день 1391-й

8:14 В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер», сообщила авиагавань.
8:10 Командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на Харьковском направлении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:04 ❗Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал переговорах делегаций США и Украины в Берлине, пишет РИА Новости.
8:03 ~Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине проходили конфиденциально~, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
8:02 ?Над регионами России ночью уничтожили 130 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Астраханской областью сбили 38 БПЛА, над Брянской — 25, над Московской — 25 (в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву), над Белгородской, Ростовской и Калужской — по восемь, над Тульской — шесть, над Калмыкией — четыре, над Курской и Орловской — по три, над Рязанской и Каспийским морем — по одному.
8:00 Сегодня 1391-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.