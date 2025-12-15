Лукашенко начал наказывать Литву за подлости

Белоруссия отреагировала зеркально на действия прибалтийской республики, которая обосновывала ограничение движения борьбой с контрабандой сигарет на метеозондах. В итоге Минск согласился открыть границу на своих условиях. Кроме того, Литва получила требование урегулировать вопросы собственности и финансов вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае.
Белорусская сторона также напомнила о своём участии в строительстве клайпедского порта: 30% акций терминала для сыпучих грузов принадлежат «Беларуськалию». В начале 2022 года Литва в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, обеспечивавшей транзит её продукции через Клайпеду. В ответ «Беларуськалий» в 2023 году обратился в международный арбитраж с требованием компенсировать убытки, оценённые в миллиард евро.
Напомним, Литва ввела режим экстремальной ситуации в национальном масштабе из-за полётов метеозондов с контрабандой сигарет, запускаемых с территории Белоруссии. Поводом для решения стали сотни инцидентов: с начала года Литва зафиксировала более 600 нарушений воздушной границы контрабандными шарами и около 200 инцидентов с беспилотниками. Позднее МИД республики заявил протест Белоруссии после задержания нескольких литовских грузовиков на границе. Вильнюс потребовал вернуть задержанный транспорт и призвал белорусскую сторону обеспечить контроль над своим воздушным пространством.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.