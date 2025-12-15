Лукашенко начал наказывать Литву за подлости

Белорусская сторона также напомнила о своём участии в строительстве клайпедского порта: 30% акций терминала для сыпучих грузов принадлежат «Беларуськалию». В начале 2022 года Литва в одностороннем порядке расторгла договор с компанией, обеспечивавшей транзит её продукции через Клайпеду. В ответ «Беларуськалий» в 2023 году обратился в международный арбитраж с требованием компенсировать убытки, оценённые в миллиард евро.