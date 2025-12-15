Один из ближайших соратников губернатора ЯНАО Артюхова покинул окружное правительство. Инсайд

«В воскресенье объявил о решении коллегам. Он уже оставил должность», — рассказал агентству собеседник. В правительстве Александр Калинин считался одним из ближайших соратников губернатора Дмитрия Артюхова и курировал ключевые для региона секторы — экономику и имущественные отношения.