Один из ближайших соратников губернатора ЯНАО Артюхова покинул окружное правительство. Инсайд

Первый замгубернатора ЯНАО Калинин ушел с должности.
Должность в правительстве ЯНАО покинул первый заместитель губернатора Александр Калинин. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В воскресенье объявил о решении коллегам. Он уже оставил должность», — рассказал агентству собеседник. В правительстве Александр Калинин считался одним из ближайших соратников губернатора Дмитрия Артюхова и курировал ключевые для региона секторы — экономику и имущественные отношения.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе правительства ЯНАО. Там информацию об отставке подтвердили.
Новое место работы Александра Калинина не озвучивалось. Однако ранее в регионе распространялась информация о возможном продолжении чиновника в одной из госкорпораций.