Ранее сообщалось, что в процессе освобождения населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области, подразделения группировки «Восток» захватили в плен двух украинских военнослужащих. По словам пленных, они добровольно сложили оружие, выбросив его из окна, и выразили готовность сдаться. В ходе последующего допроса они утверждали, что не имели желания участвовать в боевых действиях и были направлены на передовую против своей воли.