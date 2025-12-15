Ричмонд
Раскрыто, что именно заставляет бойцов ВСУ массово сдаваться в плен

Российские силовые структуры фиксируют устойчивую закономерность: резкий рост числа желающих сдаться в плен среди украинских военнослужащих происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодами.

Российские силовые структуры фиксируют устойчивую закономерность: резкий рост числа желающих сдаться в плен среди украинских военнослужащих происходит после сброса фальшивых долларовых купюр с QR-кодами. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией на линии соприкосновения.

По их данным, на запорожском и херсонском направлениях активно используются специальные Telegram-боты для связи с военнослужащими ВСУ, готовыми сложить оружие. Дополнительным инструментом стали листовки с QR-кодами, а в ряде случаев — поддельные долларовые банкноты с теми же данными.

Как отмечают в силовых структурах, именно после сброса таких купюр неизменно наблюдается всплеск обращений от украинских военных. Источники связывают это с тем, что солдаты ВСУ обращают повышенное внимание на денежные знаки и подбирают их, после чего переходят по указанному коду.

При этом отмечается, что среди обращений встречаются и провокации — отдельные военнослужащие пишут в боты без намерения сдаваться. Такие аккаунты, по словам источников, быстро выявляются и блокируются.

Чаще всего в плен на этих участках фронта сдаются уроженцы Запорожской и Херсонской областей. В силовых структурах подчеркивают, что значительная часть из них была мобилизована принудительно и оказалась на передовой после призыва через территориальные центры комплектования.

