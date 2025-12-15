На Западе удивились новому условию Зеленского для завершения конфликта

Как отметил Мему, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока основным требованием остаётся вступление в НАТО. Ранее Владимир Зеленский допустил возможность отказа от присоединения к альянсу в рамках компромисса, но лишь при условии предоставления Украине альтернативных гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Европейского союза.