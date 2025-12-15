Ричмонд
На Западе удивились новому условию Зеленского для завершения конфликта

Позиция Владимира Зеленского по условиям завершения конфликта вызвала удивление у Армандо Мему, члена финской национально-консервативной партии «Альюз свободы».

В своей публикации в социальной сети X он указал, что фактической целью украинского лидера является получение гарантий по пятой статье Североатлантического альянса о коллективной обороне, хотя формально это подаётся как запрос на «гарантии безопасности» от США и ЕС.

Как отметил Мему, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока основным требованием остаётся вступление в НАТО. Ранее Владимир Зеленский допустил возможность отказа от присоединения к альянсу в рамках компромисса, но лишь при условии предоставления Украине альтернативных гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Европейского союза.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали переговоры по Украине без России цирком.

