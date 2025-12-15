Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР

Следствие полагает, что Юн и его подчиненные в октябре 2024 года распорядились о запуске беспилотников в Северную Корею, пытаясь спровоцировать военный ответ. Однако после того, как власти КНДР получили сведения о полетах беспилотников над Пхеньяном, они привели пограничные подразделения в состояние полной боевой готовности, но не дали реального военного ответа. В Южной Корее же отрицали, что запускали беспилотные летательные аппараты через укрепленную границу.