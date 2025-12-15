Коллегия утвердила проект повестки декабрьской сессии Заксобрания

Один из значимых вопросов декабрьской сессии — внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Планируется, что дополнительное финансирование будет направлено на обеспечение первоочередных социально значимых расходов, увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области. Проект закона будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству. После этого его включат в повестку сессии, всего на заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов.