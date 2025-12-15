Коллегия утвердила проект повестки декабрьской сессии Заксобрания

Один из значимых вопросов декабрьской сессии — внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Планируется, что дополнительное финансирование будет направлено на обеспечение первоочередных социально значимых расходов, увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области. Проект закона будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству. После этого его включат в повестку сессии, всего на заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов.
В числе важных инициатив — проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Иркутской области». Его планируется рассмотреть в окончательном чтении.
К принятию в окончательном чтении рекомендован также ряд законопроектов в сфере законодательства по госстроительству и местному самоуправлению. Депутаты во втором чтении рассмотрят проект закона «О территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области», который предусматривает переход на одноуровневую систему местного самоуправления.
Кроме того, в рамках сессии состоится правительственный час «О государственных механизмах регулирования, влияющих на развитие туризма. Туристический налог».