FT: критика Трампа в адрес ЕС вызвала шок и разногласия в Еврокомиссии

Несколько официальных лиц сообщили FT, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призывали не отвечать на комментарии Трампа, чтобы не усугублять конфликт и сохранить участие США в процессе урегулирования по Украине. В то же время другие высокопоставленные чиновники ЕС были возмущены тем, что критика со стороны американского лидера остается без ответа. Как пишет британское издание, слабая реакция Брюсселя подтолкнула ряд европейских лидеров к идее обойти Еврокомиссию и попытаться выстроить диалог с Трампом напрямую.