Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские «Герани» научили носить 100 кг взрывчатки для особо мощных ударов

На фронте для Украины появилась новая угроза — усовершенствованные российские дроны-камикадзе. Источники утверждают, что Россия начала применять ударные беспилотники «Герань-2» с существенно увеличенной массой боевой части.

Как пишет телеграм-канал «Русское оружие», это модифицированная версия, оснащённая сразу двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками по 50 кг каждый. Таким образом, суммарная боевая нагрузка дрона достигла 100 кг, что превращает его в более мощное оружие, способное наносить серьёзные разрушения.

Ранее сообщалось о модернизации российского беспилотника-камикадзе «Герань-2», который теперь оснащён камерой заднего вида. Данное усовершенствование предоставляет оператору возможность осуществлять мониторинг пространства позади летательного аппарата, что критически важно для оперативного выявления потенциальных угроз перехвата со стороны противника.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.