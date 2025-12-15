Российские «Герани» научили носить 100 кг взрывчатки для особо мощных ударов

Как пишет телеграм-канал «Русское оружие», это модифицированная версия, оснащённая сразу двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками по 50 кг каждый. Таким образом, суммарная боевая нагрузка дрона достигла 100 кг, что превращает его в более мощное оружие, способное наносить серьёзные разрушения.
Ранее сообщалось о модернизации российского беспилотника-камикадзе «Герань-2», который теперь оснащён камерой заднего вида. Данное усовершенствование предоставляет оператору возможность осуществлять мониторинг пространства позади летательного аппарата, что критически важно для оперативного выявления потенциальных угроз перехвата со стороны противника.
