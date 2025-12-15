Володин анонсировал рассмотрение «законов справедливости»

Володин пообещал жесткие меры в отношении тех, кто совершил преступления против государства.
Госдума в ближайшее время начнет рассмотрение законопроектов против тех, кто покинул Россию и был осужден за совершение преступлений и ряда административных правонарушений против государства. Эти законопроекты вводят дополнительные временные ограничительные меры против них, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Законопроекты предусматривают, в том числе, приостановку регистрации прав на недвижимость в РФ; заморозку и блокировку счетов; ограничение в правах на управление автомобилями», — написал Володин в MAX.
Кроме того, такие граждане не смогут пользваться государственными и муниципальными услугами в электронной форме и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. «Справедливость следует за законом», — прокомментировал Володин нововведения.
Он отметил, что решение о применении ограничительных мер будет приниматься Генпрокуратурой Российской Федерации. Список лиц, попавших под ограничения, можно будет увидеть на сайте надзорного ведомства. Под ограничения подпадают лица, виновные в дискредитации ВС РФ, призывах к нарушению территориальной целостности России или к введению против нее санкций, скрывшиеся за рубежом, а также иноагенты.