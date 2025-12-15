Володин анонсировал рассмотрение «законов справедливости»

Он отметил, что решение о применении ограничительных мер будет приниматься Генпрокуратурой Российской Федерации. Список лиц, попавших под ограничения, можно будет увидеть на сайте надзорного ведомства. Под ограничения подпадают лица, виновные в дискредитации ВС РФ, призывах к нарушению территориальной целостности России или к введению против нее санкций, скрывшиеся за рубежом, а также иноагенты.