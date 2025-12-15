На Западе удивились новому условию Зеленского для мира на Украине

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о вступлении в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности от США и европейских стран. Он уточнял, что речь идёт о двусторонних гарантиях, аналогичных статье 5 Североатлантического альянса, которые должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также такие страны, как Канада и Япония.