Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство готово ужесточить законодательство об оружии в стране после теракта, произошедшего в Сиднее. Об этом он сообщил, комментируя трагедию, унесшую жизни десятков людей.
По словам главы правительства, власти готовы предпринять все необходимые меры для повышения уровня безопасности. Альбанезе подчеркнул, что речь может идти о более жёстких законах, регулирующих оборот оружия. В частности, рассматривается возможность ограничения количества единиц оружия, которыми может владеть один человек, а также ужесточения требований к лицензированию.
Поводом для заявлений стала стрельба, произошедшая в воскресенье на пляже Бондай в Сиднее. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, огонь по людям открыли двое мужчин в возрасте 50 и 24 лет, которые приходились друг другу отцом и сыном. В результате нападения погибли 16 человек, включая одного из нападавших, ещё 40 получили ранения.
Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. Позднее полиция также заявила, что на месте теракта были обнаружены и обезврежены два самодельных взрывных устройства.
После произошедшего власти США также усилили меры безопасности. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе сообщили об отсутствии конкретных угроз, однако полиция переведена в режим повышенной готовности и усилила охрану у синагог и мест празднования Хануки, чтобы обеспечить безопасность еврейских общин.