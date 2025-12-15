Премьер Австралии заявил о готовности ужесточить законы об оружии

Поводом для заявлений стала стрельба, произошедшая в воскресенье на пляже Бондай в Сиднее. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, огонь по людям открыли двое мужчин в возрасте 50 и 24 лет, которые приходились друг другу отцом и сыном. В результате нападения погибли 16 человек, включая одного из нападавших, ещё 40 получили ранения.