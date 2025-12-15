FT: Зеленский и Рютте обратились к фон дер Ляйен с просьбой относительно Трампа

Американское издание Financial Times утверждает, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте и Владимир Зеленский попросили председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен воздержаться от ответной критики после слов президента США Дональда Трампа.
Зеленский и Рютте мотивируют свою позицию тем, что решительный ответ Трампу мог бы помешать украинскому урегулированию.
Трамп стал причиной споров среди европейских политиков, говорится в публикации. Ряд политиков, как утверждается, остались возмущены «молчанием» после слов Трампа и предложили общаться с американским президентом в обход Брюсселя.
