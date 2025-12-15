Выяснилось, что российский десантник в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

По словам сослуживца с позывным Филин, изначально подразделению была поставлена задача взять небольшой опорный пункт противника. Однако в ходе выдвижения один из бойцов получил ранение, и группу пришлось отвлечься на его эвакуацию. В этот момент Грант принял решение не отходить и продолжить выполнение задачи самостоятельно, передает РИА Новости.