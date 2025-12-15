Российский десантник в одиночку взял укреплённую позицию противника

По словам военного, во время выполнения задачи один из бойцов получил ранение. Пока его эвакуировали, Грант принял смелое решение действовать в одиночку. Он сумел скрытно приблизиться к позиции, открыть огонь, забросать противника гранатами и в итоге захватить объект в одиночку, несмотря на то, что ему противостояли три или четыре бойца ВСУ.
«Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать», — отметил Филин.
К слову, подразделение действует на территории Херсонской и Запорожской областей, где российские войска продолжают наступательные операции.
Ранее сообщалось, что российские десантники из группировки «Днепр» провели успешные атаки по украинским военным целям в Запорожской области. По информации Минобороны РФ, разведывательно-ударные комплексы уничтожили украинскую инфраструктуру и личный состав. Среди поражённых объектов — пункты управления дронами ВСУ, бронетехника с пехотой, наземный робот, а также системы связи и управления. Эти действия сорвали ротацию украинских подразделений и ослабили боеспособность противника.
