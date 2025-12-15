Российский десантник в одиночку взял укреплённую позицию противника

По словам военного, во время выполнения задачи один из бойцов получил ранение. Пока его эвакуировали, Грант принял смелое решение действовать в одиночку. Он сумел скрытно приблизиться к позиции, открыть огонь, забросать противника гранатами и в итоге захватить объект в одиночку, несмотря на то, что ему противостояли три или четыре бойца ВСУ.