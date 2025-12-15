Ричмонд
Politico: Европа боится делиться разведданными с США из-за РФ

Страны ЕС опасаются передавать разведывательную информацию Соединенным Штатам из-за стремления американского лидера Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на информированный источник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель польского правительства на молдавском форуме по вопросам безопасности отметил, что в нынешних условиях передача разведданных Вашингтону ставит под угрозу безопасность всего Евросоюза. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

В публикации говорится, что в время выступления польский чиновник подчеркнул свое уважительное отношение к посольству США в Варшаве, однако указал на недостаток доверия к отдельным представителям власти в Вашингтоне и выразил озабоченность возможностью утечки секретной информации. По его мнению, при худшем сценарии данные европейской разведки могут оказаться в Москве.

Ранее стало известно, что глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метруэли планирует объявить РФ главной угрозой для Великобритании.

