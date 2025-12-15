Politico: Европа боится делиться разведданными с США из-за РФ

В публикации говорится, что в время выступления польский чиновник подчеркнул свое уважительное отношение к посольству США в Варшаве, однако указал на недостаток доверия к отдельным представителям власти в Вашингтоне и выразил озабоченность возможностью утечки секретной информации. По его мнению, при худшем сценарии данные европейской разведки могут оказаться в Москве.
Ранее стало известно, что глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метруэли планирует объявить РФ главной угрозой для Великобритании.
