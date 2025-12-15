WSJ узнала о нежелании США идти на компромисс с Украиной по мирному плану

WSJ утверждала, что Зеленский не исключил полностью поддерживаемое США предложение, которое предполагает превращение территории Донбасса в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой украинские силы будут выведены, но к которой и российские не будут иметь доступа. В Киеве подчеркивали, что Украина еще не согласилась на буферную зону в Донбассе.