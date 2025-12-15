Ричмонд
Глава МИД Белоруссии Рыженков попал в базу «Миротворца»

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков привлек внимание националистического сайта «Миротворец» якобы из-за покушения на суверенитет Украины.

Источник: Аргументы и факты

Главу МИД Белоруссии Максима Рыженкова внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*, о чем свидетельствует размещенная там информация.

На сайте говорится, что белорусский дипломат якобы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом упоминается только деятельность Рыженкова в качестве председателя Белорусской федерации баскетбола.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попали российские футболисты Дмитрий Аленичев (победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту») и Андрей Тихонов (восьмикратный чемпион РФ в составе московского «Спартака»). Их тоже обвинили якобы в покушении на территориальную целостность Украины.

* В России доступ к нему заблокирован по решению суда.