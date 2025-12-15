Глава МИД Белоруссии Рыженков попал в базу «Миротворца»

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» попали российские футболисты Дмитрий Аленичев (победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту») и Андрей Тихонов (восьмикратный чемпион РФ в составе московского «Спартака»). Их тоже обвинили якобы в покушении на территориальную целостность Украины.