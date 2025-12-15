FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

По данным издания, резкая критика Европы со стороны Трампа вызвала шок в Европейской комиссии и привела к разногласиям внутри Евросоюза. В Брюсселе опасаются, что открытая конфронтация с Вашингтоном может подорвать поддержку Украины, из-за чего в руководстве ЕС возникли споры о том, как следует реагировать на заявления американской стороны.