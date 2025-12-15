FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте просили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не критиковать президента США Дональда Трампа в ответ на его заявления в адрес Европы. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По данным издания, резкая критика Европы со стороны Трампа вызвала шок в Европейской комиссии и привела к разногласиям внутри Евросоюза. В Брюсселе опасаются, что открытая конфронтация с Вашингтоном может подорвать поддержку Украины, из-за чего в руководстве ЕС возникли споры о том, как следует реагировать на заявления американской стороны.
Источники Financial Times отмечают, что на прошлой неделе Зеленский и Рютте напрямую просили фон дер Ляйен воздержаться от ответной критики Трампа. Ожидается, что Еврокомиссия будет придерживаться сдержанной линии до тех пор, пока сохраняется вероятность участия США в урегулировании ситуации на Украине.
При этом, как пишет издание, такая позиция вызвала недовольство у ряда высокопоставленных чиновников Евросоюза. Некоторые из них сочли реакцию Брюсселя слишком мягкой и начали обсуждать возможность выстраивания контактов с Трампом напрямую, в обход институтов ЕС.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о значительном прогрессе на переговорах в Берлине по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны подробно обсудили американский план мирного урегулирования, экономические вопросы и ряд других тем, а переговоры, продолжавшиеся около пяти часов, решено было продолжить на следующий день.