Кладбище в Сиднее закидали свиными головами после критики мусульманами теракта

Издание Daily Mail пишет, что на мусульманском кладбище в Сиднее раскидали свиные головы после того как лидеры мусульманского сообщества города отказались хоронить исполнителей теракта на Бонди-Бич.
Мусульманское сообщество заявило, что не считает террористов истинными приверженцами ислама.
14 декабря в Сиднее злоумышленники открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, 16 человек, среди которых один из нападавших, погибли, 40 пострадали.
Одного из стрелков обезвредил прохожий, вырвав из его рук дробовик. С места теракта были изъяты два активированных самодельных взрывных устройства.
