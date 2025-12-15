Жители Великобритании нашли связь между разведкой их страны Secret Intelligence Service (MI6) и украинским националистом Степаном Бандерой, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под одним из материалов в Daily Mail.
«Бандера встречался с представителями Британской секретной разведывательной службы (MI6) в британской зоне в конце войны. MI6 считала Бандеру потенциально полезным для целей Холодной войны и поэтому решила ему помочь. MI6 обучали агентов Бандеры в Мюнхене и Лондоне и с 1949 года сбрасывали их с парашютом на запад Украины», — написал пользователь с ником NestZebuVeil.
Он продолжил, что в апреле 1951 года Бандера заявил новобранцам, что Великобритания и Соединённые Штаты вскоре нападут на Советский Союз и помогут Украине обрести независимость. В письме 1951 года руководству ОУН на Украине Бандера утверждал, что западные страны готовятся к войне против СССР, им нужно ещё два года, чтобы произвести достаточно оружия для её начала.
«Когда Великобритания реформирует террористическую организацию MI6? Почему психопаты, промытые мозгами холодной войны, всё ещё у власти? Европейский союз создаёт специальное разведывательное подразделение, которое будет работать под руководством президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и отвечать за координацию всех действий различных разведывательных агентств ЕС. Великобритания назначила внучку украинского нациста во главе своего шпионского агентства MI6. Британская армия сосредоточена на помощи экстремистам на Украине, а не на защите собственных границ», — написал AntiExtremistLeague.
Кроме того, британцы в очередной раз отметили беспомощность властей и их неспособность защитить граждан собственной страны от вторжения мигрантов.
