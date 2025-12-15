В январе в Японии не останется ни одной панды впервые с 1973 года

Ранее Китай бросил вызов Японии, пообещав ей полное уничтожение за любые попытки вмешаться в тайваньский вопрос. Пекин также поставил под сомнение право Токио на постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Кроме того, китайская сторона сообщила о действиях России, которые были расценены как ответ на действия Японии в интересах Китая.