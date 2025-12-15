Губернатор утвердил новый состав правительства Пермского края

Также принято решение о расформировании Министерства территориального развития. Его функции будут перераспределены между другими органами исполнительной власти. До завершения ликвидационных процедур, которые планируется окончить до 1 апреля 2026 года, обязанности министра будет исполнять нынешний заместитель министра Иван Корякин.