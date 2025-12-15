Губернатор утвердил новый состав правительства Пермского края

Оно приступит к работе с завтрашнего дня.
Губернатор Пермского края 15 декабря подписал указ о формировании нового состава регионального правительства. Оно приступит к работе 16 декабря.
«Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина, а также вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов продолжат исполнять свои обязанности. Александр Борисов и Алексей Черников покидают состав кабмина», — сказано на сайте правительства Пермского края.
Пост заместителя председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития получил Александр Щеглов, ранее занимавший должность заместителя главы администрации губернатора. В его зону ответственности войдет координация работы Министерства территориальной безопасности и Министерства связи и информационного развития.
Дмитрий Беланович назначен заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Дополнительно он будет курировать деятельность Министерства по туризму.
Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности стала Лариса Ведерникова. В ее функциональный блок включена Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа передается в структуру функционального блока заместителя председателя правительства, курирующего вопросы развития образования, спорта и культуры в регионе.
Исполняющим обязанности министра территориальной безопасности назначен Альберт Марданов. Исполняющей обязанности министра образования стала Наталья Зверева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя ведомства. Раиса Кассина перейдет на должность советника губернатора.
Исполняющей обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края назначена Марина Пашиева, до этого занимавшая пост статс-секретаря — заместителя министра.
Также принято решение о расформировании Министерства территориального развития. Его функции будут перераспределены между другими органами исполнительной власти. До завершения ликвидационных процедур, которые планируется окончить до 1 апреля 2026 года, обязанности министра будет исполнять нынешний заместитель министра Иван Корякин.
Остальные члены правительства сохранят свои должности и полномочия. Губернатор Дмитрий Махонин поблагодарил действующий состав кабинета за проделанную совместную работу.