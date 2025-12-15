ФСБ задержала 10 россиян в пяти регионах за поджоги и диверсии

В Тюменской области ранее возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя региона по статье о несообщении о подготовке теракта: по данным следствия, в переписке в соцсетях он узнал о планах поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на перегоне Утяшево — Тюмень, которые готовили двое лиц по указанию куратора, действовавшего в интересах Киева, однако преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ, задержавшими подозреваемых по пути к месту поджога.