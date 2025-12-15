Ричмонд
ФСБ задержала 10 россиян в пяти регионах за поджоги и диверсии

ФСБ сообщила о задержании 10 граждан РФ в пяти регионах, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные машины и нарушали работу инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ задержали в пяти регионах России десять граждан РФ, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили, а также нарушали работу объектов энергетики и транспорта, сообщили в ведомстве.

Ранее силовики пресекли деятельность подпольных оружейников, закрыв 44 нелегальные мастерские и задержав 169 человек в 53 регионах России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операция проводилась в октябре и ноябре 2025 года в ряде городов, включая Санкт-Петербург и Севастополь, а также на территориях ДНР и ЛНР. В ходе мероприятий изъяли 378 единиц огнестрельного оружия, 703 гранаты, более 52 килограммов взрывчатых веществ и свыше 223 тысяч патронов.

В Тюменской области ранее возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя региона по статье о несообщении о подготовке теракта: по данным следствия, в переписке в соцсетях он узнал о планах поджога объекта железнодорожной инфраструктуры на перегоне Утяшево — Тюмень, которые готовили двое лиц по указанию куратора, действовавшего в интересах Киева, однако преступление было предотвращено сотрудниками ФСБ, задержавшими подозреваемых по пути к месту поджога.