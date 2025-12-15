В Чердыни избрали главу

Анна Батагова продолжит руководить Чердынью.
В Чердыни Пермского края депутаты избрали главу округа. По результатам голосования, свой пост сохранила Анна Батагова.
«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Анны Батаговой. К исполнению обязанностей она приступит с 16 декабря», — сообщает telegram-канал «На местах».
Батагова руководит Чердынью с декабря 2020 года. Конкуренцию на выборах этого года ей составляла начальник отдела территориального развития администрации округа Любовь Бурдоленко. В 2000 году она также претендовала на пост мэра, но тогда занимала должность ведущего специалиста отдела внутренней политики администрации Чердыни.