Бывший министр Челябинской области возглавит департамент соцзащиты в НАО

Буторина работала в министерстве социальных отношений Челябинской области на различных должностях с 2005 года по 2015-й. Затем была назначена Уполномоченным по правам ребенка в регионе. В 2019 году стала министром соцотношений. Покинула этот пост в ноябре 2024 года.