Бывший министр Челябинской области возглавит департамент соцзащиты в НАО

Речь идет про экс-главу Минсоцотношений Ирину Буторину.

Источник: Freepik

Бывший министр Челябинской области возглавит департамент соцзащиты в Ненецком автономном округе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про экс-главу Минсоцотношений Ирину Буторину.

«С 2026 года в НАО заработает новый Департамент социальной защиты населения, который и будет курировать поддержку семей, воспитывающих детей с РАС. Его возглавит Ирина Буторина, имеющая большой опыт работы в этой сфере», — пишет издание nao24.ru.

Об этом сообщила губернатор НАО Ирина Гехт во время встречи с родителями детей с расстройством аутического спектра.

Буторина работала в министерстве социальных отношений Челябинской области на различных должностях с 2005 года по 2015-й. Затем была назначена Уполномоченным по правам ребенка в регионе. В 2019 году стала министром соцотношений. Покинула этот пост в ноябре 2024 года.

Гехт работала в правительстве Челябинской области, в 2019—2024 годах занимала пост первого вице-губернатора.