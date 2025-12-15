Количество обращений, поступивших на прямую линию с Путиным, достигло 1,3 млн

Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным достигло 1,3 млн, следует из данных нейросети, которая занимается обработкой сообщений.
Чаще всего обращения относятся к темам «Социальная политика», «Инфраструктура», «Государство и общество» и «Жилье».
«Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 19 декабря в полдень по московскому времени. Сбор вопросов проводится с 4 декабря и продлится вплоть до окончания прямой линии.
