Количество обращений, поступивших на прямую линию с Путиным, достигло 1,3 млн

Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным достигло 1,3 млн, следует из данных нейросети, которая занимается обработкой сообщений.

Чаще всего обращения относятся к темам «Социальная политика», «Инфраструктура», «Государство и общество» и «Жилье».

«Итоги года с Владимиром Путиным» состоятся 19 декабря в полдень по московскому времени. Сбор вопросов проводится с 4 декабря и продлится вплоть до окончания прямой линии.

