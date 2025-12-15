Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС впервые внесёт в чёрный список 40 российских танкеров

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против России, включая внесение в чёрный список 40 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу.

«Мы внесём в чёрный список 40 судов “теневого флота”, а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы», — заявила Каллас.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждали возможность задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море, однако пока не принимали никаких практических решений. Дискуссия на эту тему среди глав МИД стран ЕС будет продолжена. Отмечалось, что министры также рассматривали различные варианты ограничений движения таких судов, включая экологические претензии и вопросы страхования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше