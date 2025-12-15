ЕС впервые внесёт в чёрный список 40 российских танкеров

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждали возможность задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море, однако пока не принимали никаких практических решений. Дискуссия на эту тему среди глав МИД стран ЕС будет продолжена. Отмечалось, что министры также рассматривали различные варианты ограничений движения таких судов, включая экологические претензии и вопросы страхования.